Calciomercato Juventus – Il punto della situazione da Pogba a Di Maria

Molto attiva in queste prime settimane di calciomercato è la Juventus , che ha chiuso il ritorno di Paul Pogba e studia il colpo Angel Di Maria . Per quanto riguarda El Fideo, il Corriere dello Sport riporta la volontà dei bianconeri di alzare l'offerta di ingaggio a 7 milioni di euro a stagione.

C'è la concorrenza del Barcellona , al quale l'argentino dà la sua priorità, ma le precarie condizioni economiche in cui versa il club blaugrana possono giocare a favore di Nedved ed Arrivabene. Il 34enne ha già dimostrato all'Italia nella "Finalissima" di essere ancora in forma scintillante, in Serie A può fare la differenza.

Il ritorno di Paul Pogba infiamma i tifosi della Juventus. Per il francese, la Gazzetta dello Sport riporta un accordo totale ormai raggiunto. Max Allegri lo aspetta in ritiro dopo le vacanze che il giocatore sta trascorrendo a Miami. Per lui un contratto quadriennale da 7,5 milioni di euro a stagione + bonus. Visite mediche, firma ed ufficialità sono attesi per gli inizi di luglio. Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>