Calciomercato Juventus – Pjanic verso l’addio: ecco gli scenari

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come riportato dai colleghi di Sport Mediaset, Miralem Pjanic potrebbe veramente lasciare la Juventus al termine di questa stagione.

Infatti, la dirigenza bianconera vorrebbe lanciare definitivamente titolare Rodrigo Bentancur al suo posto. Ecco spiegato il motivo per cui Pjanic sarebbe sulla lista dei partenti di Fabio Paratici. Gli scenari che si profilano per il bosniaco sono vari: PSG, Barcellona e Chelsea sarebbero interessate. L’ipotesi più accreditata rimane comunque quella dei parigini che potrebbero arrivare a Pjanic in uno scambio che coinvolgerebbe anche Mauro Icardi.

