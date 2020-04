Gilardino: “Pioli l’uomo giusto. Ha dato serenità e ordine tattico”

NEWS MILAN – Intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport da Alberto Gilardino, ex attaccante del Milan oggi allenatore della Pro Vercelli. L’ex rossonero ha parlato anche di Stefano Pioli, che è stato il suo allenatore negli ultimi anni di carriera a Bologna: “Ha grande equilibrio e lo trasmette al gruppo. Al Milan, in poco tempo, ha creato ordine tattico, trovando a tutti la collocazione giusta. E’ arrivato in un momento di confusione, ha resettato e ha dato serenità. Se si vuole programmare una squadra proiettata sul futuro con un mix tra giovani ed esperienza, allora lui è la persona giusta”. Intanto, ieri sera Boateng ha parlato della possibilità che Rangnick vada al Milan: CONTINUA A LEGGERE>>>

