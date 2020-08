Calciomercato Juventus – Paratici vicino al doppio colpo

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Si avvicina il ritiro della Juventus e Fabio Paratici lavora per riuscire a regalare alla squadra e ad Andrea Pirlo una rosa completa nel più breve tempo possibile. Finché non si concluderanno alcune cessioni, però, non sarà possibile acquistare, come ormai noto da alcuni anni. Da Daniele Rugani ad Alex Sandro, da Gonzalo Higuain a Sami Khedira, passando per i vari Douglas Costa e Aaron Ramsey o Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi, insieme a Mattia De Sciglio. Tutti partenti e sono solo i nomi più “grossi”.

Dopodiché spazio agli acquisti. La priorità è sempre un attaccante. La prima scelta, richiesto da Pirlo, è Edin Dzeko. Classe 1986, è in uscita dalla Roma, che vista l’età non chiede più di 11 milioni. Il nuovo tecnico bianconero lo ritiene perfetto per far coppia con Cristiano Ronaldo. La Juve conta di poter chiudere e spera anche di abbassare la parte cash con l’inserimento di una contropartita.

Il bosniaco non è l’unico acquisto che può essere fatto dalla Roma: i giallorossi smantellano e alla Juve piace molto anche Alessandro Florenzi. Il classe 1991 può essere il rinforzo sulla fascia che serve ai bianconeri. Al rientro dal prestito al Valencia, potrebbe essere ceduto a titolo definitivo per 16 milioni. Cifre abbordabili, soprattutto nel caso in cui partisse Paulo Dybala…

