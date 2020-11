Calciomercato Juventus – Obiettivo Vinicius con sacrificio Bentancur

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nell’epoca del Coronavirus è ovviamente difficile muoversi sul mercato. Ecco perché le ipotesi che più vengono prese in considerazione sono quelle dei prestiti e degli scambi. Un discorso che vale anche per la Juventus, uno dei club più colpiti dalla crisi economica. Già in estate i bianconeri hanno effettuato un mercato fatto di sorprese e formule creative. Lo stesso potrebbero dunque farlo a gennaio. Pronto un nuovo, clamoroso, scambio.

A quanto pare, infatti, Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino il giovanissimo Vinicius Junior, talento del Real Madrid, che però non sarà facile da convincere. Nonostante il brasiliano classe 2000 non sia un titolare con Zinedine Zidane, è considerato tra i giocatori più importanti del panorama calcistico mondiale. La Juve lo vorrebbe, ma il Real non ha intenzione di farlo partire, come dimostra la clausola da 700 milioni che ha piazzato nel suo contratto.

Impossibile ovviamente arrivare a una cifra del genere e una qualsiasi offerta cash sarebbe rispedita al mittente. Bisognerebbe dunque stuzzicare le Merengues con una proposta di scambio. Tuttavia, la Juve non ha molto da offrire, se non Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano classe 1997 sta giocando meno rispetto al passato e potrebbe piacere al Real, ma la sensazione è che possa essere troppo poco per arrivare a Vinicius Junior. Per ora qualche informazione richiesta, in futuro però chissà…

