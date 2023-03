Calciomercato – Trema la Juventus? Il Newcastle cerca Vlahovic

La Juventus sta vivendo una stagione molto complessa e difficile, non solo per i risultati sul campo. I bianconeri potrebbero cambiare nella prossima estate. La squadra di Allegri potrebbe anche sacrificare qualche big nella prossima sessione di calciomercato . Su Dusan Vlahovic ci sarebbe il Newcastle . Ecco le ultime.

Juventus, pronta una mega offerta per Vlahovic

Il Newcastle studia i piani di mercato in vista della prossima stagione e tra i grandi obiettivi dei Magpies potrebbe esserci Dusan Vlahovic. Stando a quanto si apprende da Chronicle, le intenzioni del club di Premier League sarebbero di presentare alla Juventus una proposta nell'ordine dei 90 milioni di euro. Il calciatore non sta vivendo un grande periodo di forma. Anche nella vittoria di ieri sera contro la Sampdoria, ha sbagliato un calcio di rigore prendendo un palo. Questi potrebbero essere gli ultimi mesi in maglia bianconera. Almeno, con quella della Juve. Milan, derby di mercato per un bomber di razza >>>