Calciomercato Juventus – Milinkovic-Savic per Douglas Costa: le ultime

Super scambio tra Juventus e Lazio: i club ci pensano

Anche il ritorno al Bayern Monaco non è servito a Douglas Costa per tornare al massimo della condizione. L’esterno d’attacco brasiliano è in prestito ai tedeschi dalla Juventus, che comunque non è intenzionata a tenerlo in rosa il prossimo anno. Finora Douglas Costa ha giocato davvero molto poco in Baviera e per questo sarà la Juve a dover trovare una nuova soluzione per lui.

I bianconeri, non è una novità, sognano di raggiungere Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo classe 1995 della Lazio. Ormai da tempo è nel mirino di Fabio Paratici, che potrebbe inserire proprio Douglas Costa nella trattativa per convincere la Lazio. Ovviamente, insieme al classe 1990 servirebbe anche una grossa somma di denaro in favore dei biancocelesti.

La valutazione di Sergej Milinkovic-Savic è sempre intorno ai 70 milioni, mentre ormai Douglas Costa non vale più di 12 milioni. Di conseguenza, la Juve dovrebbe offrire 58 milioni cash più il cartellino del brasiliano. Inoltre, c’è da valutare anche lo stipendio di Douglas Costa, che è abbastanza alto. Forse troppo per le casse biancocelesti.

