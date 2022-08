Calciomercato Juventus – Milik, acquisto ufficiale: cifre e dettagli

Arkadiusz Milik è un nuovo attaccante della Juventus. Colpo di calciomercato dei bianconeri, che riportano in Serie A il polacco ex Napoli

Daniele Triolo

Arkadiusz Milik è un nuovo attaccante della Juventus, ora è anche ufficiale. Colpo di calciomercato, dunque, dei bianconeri, che riportano in Serie A il polacco, classe 1994, già visto a Napoli per quattro stagioni e mezza, dal 2016 al 2021. Milik, ex anche dell'Ajax, arriva dai francesi dell'Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore della 'Vecchia Signora'. Qui di seguito, dunque, vediamo il comunicato ufficiale del club bianconero con cifre e dettagli dell'operazione.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique de Marseille per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arkadiusz Krystian Milik a fronte di un corrispettivo di € 0,8 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,1 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 0,8 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

"Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 7,0 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a € 2,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi", termina la nota ufficiale della Juventus su Milik. Difesa e mediana, il Milan accelera: le ultime news di mercato >>>