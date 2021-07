Calciomercato Juventus – Locatelli più vicino: le due “armi” bianconere

Manuel Locatelli sempre più vicino alla Juventus in questa sessione di calciomercato. Due armi per convincere il centrocampista del Sassuolo

Carmelo Barillà

Manuel Locatelli è sempre più vicino alla Juventus in questa sessione di calciomercato. I bianconeri e il Sassuolo si sono incontrati due giorni fa per accelerare la trattativa per il centrocampista della Nazionale italiana. La Juve ha fatto un’offerta: due anni di prestito per 5 milioni complessivi, un diritto di riscatto da 30 milioni, più un bonus di 7. I nero-verdi, però, pretendono l'obbligo.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, Locatelli vede il suo futuro soltanto a tinte bianconere. La sensazione è che si possa chiudere intorno ai 35 milioni, magari con un pagamento dilazionato su cinque anni. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi incontri tra le due società. A Locatelli si è interessato anche l'Arsenal, ma il centrocampista non pare convinto della soluzione londinese.

Se Locatelli vuole solo la Juve, i bianconeri vogliono soltanto lui. Massimiliano Allegri lo vede come perno centrale del suo centrocampo a 3, magari affiancato da Bentancur e Rabiot. E la Juve ha anche un'altra arma a sua disposizione. Anzi due: LeonardoBonucci e Giorgio Chiellini. I difensori campioni d'Europa con la Nazionale italiana sono in vacanza in Sardegna. Così come Locatelli.

E sicuramente hanno già chiamato il centrocampista del Sassuolo per convincerlo, se mai ce ne fosse bisogno, di accettare la Juve. Una marcatura stretta che fa crescere l'ottimismo, spiega 'La Gazzetta dello Sport'. Un Chiellini che, come Locatelli, aspetta la chiamata bianconera. Lui per il rinnovo.