Calciomercato Juventus – L’erede di Higuain è stato scelto: il nome

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe scelto l’erede di Gonzalo Higuain per le prossime stagioni: Arkadiusz Milik.

È proprio lui il calciatore in cima alla lista dei desideri del DS bianconero, Fabio Paratici. Milik fa il caso della Juventus perché è forte fisicamente, conosce il calcio italiano, non ha un ingaggio elevatissimo ed è ancora piuttosto giovane dato che ha 26 anni. La Juventus, non appena finirà il campionato, proverà l’assalto all’attaccante polacco. Su Milik, ricordiamo che è vigile anche il Milan.

Nel frattempo, oltre ai nomi di Higuain e Milik, c’è un altro nome caldo in questo calciomercato: Dominik Szoboszlai. Per saperne di più su di lui in chiave Milan, continua a leggere >>>

