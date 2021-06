Calciomercato – Juventus, la strategia per prendere Donnarumma

La Juventus vuole prendere Gigio Donnarumma a parametro zero. Prima, però, andrà trovata una soluzione per Wojciech Szczesny: il punto

'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sulle mosse di calciomercato della Juventus, spiegando come, al momento, cambiare il portiere non sia una questione prioritaria in casa bianconera. Ma il quotidiano torinese ha anche aggiunto come l'occasione di poter prendere Gianluigi 'Gigio' Donnarumma a parametro zero sia troppo ghiotta per farsela sfuggire.