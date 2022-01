Juventus, Kulusevski: “Sono stato bene qui, spero di tornare un giorno”

Dejan Kulusevski lascia l'Italia e parte per Londra: lo attende il Tottenham. Lo svedese è stato accostato al Milan, ma l'operazione non era fattibile

Dejan Kulusevski è stata una suggestione nata e tramontata in poche ore per il Milan. La Juventus non aveva nessuna intenzione di cederlo ai rossoneri in prestito con diritto di riscatto per non rinforzare una diretta concorrente. L'ex Parma e Atalanta sarà un giocatore del Tottenham. Intercettato dai microfoni di 'TuttoMercatoWeb' in aeroporto prima della partenza per Londra ha dichiarato: "Sono stato bene qui, spero di tornarci un giorno". Le Top News di oggi sul Milan: Tomori accelera per il derby, dal Tottenham il colpo last-minute?