Calciomercato Juventus – Ex Milan nel mirino: assalto a Kessié

In questa sessione di calciomercato, la Juventus è fortemente interessata al centrocampista ivoriano Franck Kessié, ex giocatore del Milan

La Juventus ha messo nel mirino da parecchio tempo un ex centrocampista del Milan, Franck Kessié. L'ivoriano è un obiettivo da diversi anni di Cristiano Giuntoli che vorrebbe assicurarsi in mezzo al campo un calciatore con una possente forza muscolare.

Il classe '96 sembrerebbe essere fuori dal progetto di Xavi e del Barcellona e rappresenterebbe il profilo perfetto per i bianconeri. Il ventiseienne percepisce uno stipendio di 6 milioni e per i catalani potrebbe essere un'occasione per sfoltire il pesante monte ingaggi.