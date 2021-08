Calciomercato Juventus – Kaio Jorge bianconero: le cifre dell’acquisto

Kaio Jorge è virtualmente un nuovo calciatore della Juventus in questo calciomercato estivo. Ecco quanto l'ha pagato la 'Vecchia Signora'

La Juventus ha virtualmente concluso l'acquisto di Kaio Jorge in questo calciomercato estivo. Manca soltanto l'ufficialità dell'operazione, ma è ormai è cosa certa. I bianconeri hanno battuto, in volata, la concorrenza del Milan , che pure si era interessato al giovane talento brasiliano e del Benfica .

La 'Vecchia Signora', che aveva già trovato un accordo con Giuliano Bertolucci , manager di Kaio Jorge, per l'approdo del ragazzo a Torino nel gennaio 2022 , quando sarebbe stato svincolato dal Santos , ha accelerato i tempi della trattativa per portarlo ora in Italia . Trovando, quindi, un'intesa anche con il club paulista.

La Juventus pagherà Kaio Jorge 1,5 milioni di euro subito e altri 1,5 milioni di euro alla fine della stagione se si sarà qualificata in Champions League . Quindi, il Santos riceverà un altro milione di euro (per un totale, dunque, di 4 ) se Kaio Jorge giocherà un numero minimo di partite con la maglia delle 'Zebre'. Inoltre, il 'Peixe' ha ottenuto dalla Juventus altre due gradite concessioni.

La prima è il 5% sull'eventuale, futura rivendita di Kaio Jorge ad un altro club. La seconda è un diritto di prelazione nel caso in cui la Juventus decidesse di prestare, in futuro, il classe 2002 ad una squadra brasiliana o, più in generale, sudamericana.