Calciomercato Juventus – Ipotesi scambio tra Icardi e Cristiano Ronaldo

La Juventus nel prossimo calciomercato potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo. Il portoghese attratto dal PSG. Icardi la contropartita.

Il prossimo calciomercato della Juventus potrebbe essere particolarmente infuocato. I bianconeri hanno deluso in questa stagione, con la qualificazione in Champions League ancora a forte rischio e da conquistare. Così, potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa bianconera. Ovviamente il primo a essere in bilico è il tecnico, Andrea Pirlo, nonostante la fiducia di facciata. In caso di mancata Champions, infatti, l'esonero sarebbe sicuro. Inoltre, molti grandi della rosa potrebbero lasciare, anche perché ci sono da totalizzare 100 milioni di plusvalenze. Anche Cristiano Ronaldo potrebbe dire addio, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2022. Il suo futuro potrebbe essere a Parigi, con un domino che parte da Madrid. Ecco perché.