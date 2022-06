Calciomercato Juventus – Inserimento per Bremer: è sfida a Inter e Milan

Oltre a Inter e Milan, su Bremer ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri punterebbero sul difensore del Torino in caso di partenza di de Ligt. A riferirlo è 'Tuttosport'. L’olandese, infatti, è a 2 anni di contratto di scadenza con la Juventus. Il Chelsea sembra particolarmente interessato alla situazione dell'ex centrale dell'Ajax, ma la società di Agnelli per lasciarlo partire chiede almeno 80 milioni di euro. Parte di quei soldi potrebbero essere reinvestiti poi proprio su Bremer. Il brasiliano, tra i migliori nel suo ruolo nell'ultima stagione di Serie A, è sul taccuino anche dell'Inter. Mentre, a quanto ci risulta, non rientrerebbe tra i candidati per la difesa del Milan, nonostante se ne parli ancora. Milan, le top news di oggi: Raspadori torna di moda. Vocalelli in esclusiva.