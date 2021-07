Calciomercato Juventus – In arrivo un’offerta importante per Demiral

Merih Demiral è molto ambito in questa sessione di calciomercato. In arrivo un'importante offerta alla Juventus per il difensore turco

Carmelo Barillà

Merih Demiral è molto ambito in questa sessione di calciomercato. In arrivo un'importante offerta alla Juventus per il difensore turco. Secondo quanto scrive Fabrizio Romano di 'Sky Sport', infatti, il Borussia Dortmund sarebbe pronto a prendere il centrale a titolo definitivo.

La Juventus valuta Demiral 35 milioni. Il BVB deciderà presto l'offerta da recapitare negli uffici dei dirigenti bianconeri. Anche il Milan ha seguito a lungo il calciatore nelle scorse annate, senza però riuscire a chiudere la trattativa con la Vecchia Signora. Occhio però all'Atalanta. Gli orobici, infatti, potrebbero cedere Cristian Romero al Tottenham. In caso di partenza del difensore argentino, la Dea avrebbe un'opzione per Demiral, una sorta di prelazione. Anche se, al momento, il preferito dai bergamaschi, qualora Romero partisse direzione Londra, sarebbe Sven Botman del Lille. Intanto Vincent Hognon ha parlato di Maignan, Ballo-Touré e Giroud in esclusiva ai nostri microfoni.