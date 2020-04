Calciomercato Juventus – I bianconeri su Milinkovic-Savic

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come riportato da Tuttosport, la Juventus, per il centrocampo, sta seguendo un ex obiettivo del Milan: Sergej Milinkovic-Savic.

L’idea della dirigenza bianconera, è quella di rafforza il reparto mediano del campo con un grande colpo. Milinkovic-Savic e Paul Pogba sono i due grandi obiettivi. La Lazio, squadra del ‘Sergente’ serbo, chiede una cifra non inferiore a 70 milioni di euro per lasciar partire il 25enne.

