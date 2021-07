Calciomercato Juventus – Fase decisiva per Locatelli: la situazione

Manuel Locatelli è sempre più vicino alla Juventus in questo calciomercato: i bianconeri sono pronti ad alzare l'offerta a 35 milioni

Riccardo Varotto

Manuel Locatelli è l'obiettivo principale della Juventus in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista lascerà sicuramente il Sassuolo per accasarsi ad una compagine più prestigiosa e i bianconeri sembrano ormai vicini al giocatore. Lunedì 2 agosto, l'ex centrocampista del Milan tornerà dalle vacanze e dovrà risolvere in fretta la questione inerente al suo futuro.

Il Corriere dello Sport fa sapere che non ci sono più concorrenti all'orizzonte per la Juventus, dato che la società torinese è ormai nella fase decisiva della trattativa per Locatelli. I bianconeri sono disposti ad andare in contro alle richieste del Sassuolo e hanno intenzioni di alzare la propria offerta a 35 milioni, con l'obiettivo di avvicinarsi sempre di più ai 40 richiesti dal club emiliano.

Non è da escludere l'inserimento di alcune contropartite come Radu Dragusin e Nicolò Fagioli: i due giovani piacciono al Sassuolo e potrebbero essere utilizzati per abbassare il prezzo del cartellino. Secondo Tuttosport, questa ipotesi attualmente non è da tenere in considerazione perché i neroverdi preferirebbero un'offerta solo cash. Il quotidiano ritiene che la Juventus migliorerà la propria offerta senza inserire contropartite, bensì puntando su corposi bonus legati a presenze ed obiettivi.

Entrambi i giornali sono convinti che a breve ci sarà la fumata bianca per Locatelli alla Juventus. C'è anche da tenere in considerazione la volontà del giocatore, il quale ha più volte fatto capire di gradire un'esperienza ad alti livelli. Intanto il Milan segue Kolo Muani. Conosciamolo meglio nella nostra intervista esclusiva.