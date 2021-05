Calciomercato Juventus – Esonerato Pirlo. Allegri nuovo allenatore

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. La società bianconera ha deciso di esonerare Andrea Pirlo

Svolta in casa Juventus. Come viene riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, Massimiliano Allegri ritorna sulla panchina bianconera. La Juve ha deciso di esonerare Andrea Pirlo, che dunque lascia la panchina dopo la Supercoppa Italiana, la Coppa Italia e il quarto posto conquistato in extremis. A breve è attesa l'ufficialità.