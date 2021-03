Calciomercato Juventus – Dybala sempre più vicino ai saluti

La Juventus è pronta a valutare il futuro di Dybala nel prossimo calciomercato: sempre più vicino l’addio dell’argentino.

Il campionato di Paulo Dybala è stato condizionato da moltissimi infortuni e la Juventus valuta il suo futuro nel prossimo calciomercato. La speranza bianconera è di riaverlo a disposizione dopo la sosta per le Nazionali, per gli ultimi due mesi del rush finale. Un periodo che potrebbe essere decisivo anche per quanto riguarda il futuro dell'argentino classe 1993.

Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e, al momento, di rinnovo non se ne parla più. C'è grande distanza tra le domanda e l'offerta e quindi la situazione più probabile, al momento, è che in estate Dybala sarà ceduto. Per un'offerta importante la Joya lascerà la Juventus. Servono 70 milioni, molti per un giocatore fermo da un anno e con un anno di contratto, ma i club interessati ci sono.