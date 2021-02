Calciomercato Juventus – Dybala, sarà addio: c’è già stato un incontro

Dybala lascerà la Juventus, le ultime

Una stagione da dimenticare quella di Paulo Dybala fino a questo momento. L’argentino classe 1993 ha avuto moltissimi problemi fisici che lo hanno costretto a saltare molte partite e a giocare a livelli non particolarmente alti quelle in cui era invece disponibile. Sia lui che la Juventus si interrogano sul futuro e così il prossimo calciomercato potrebbe vederlo come grande protagonista. Sembrava potesse rinnovare, visto che ha il contratto in scadenza tra un anno, ma adesso invece la cessione è la soluzione più probabile. Già nel 2019 era stato a un passo dalla cessione, quando la Juve ha provato a venderlo. Ora l’accordo per il rinnovo non c’è ancora e quindi la cessione si avvicina, anche il Covid non aiuta.

In tal senso, arrivano clamorose novità dalla Spagna: secondo diariogol.com, infatti, in occasione del suo viaggio a Barcellona per farsi visitare al ginocchio, ne avrebbe approfittato per far incontrare i suoi agenti con Joan Laporta, candidato a diventare il presidente del Barcellona. Il suo obiettivo è quello di trattenere Lionel Messi, sei volte Pallone d'Oro argentino classe 1987, che è in scadenza a giugno. Al secondo posto delle priorità, però, c'è proprio Dybala. In ogni caso serviranno 70 milioni almeno per strapparlo alla Juventus e aggiudicarselo.