Calciomercato Juventus – Douglas Costa interessa al Manchester United

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Il mercato della Juventus è ancora in pieno svolgimento nonostante il suo campionato sia già iniziato.

Fabio Paratici sta lavorando intensamente in queste ore per completare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. Non solo possibili arrivi. Anche le uscite in casa Juventus sono importanti e dovranno essere effettuate. Uno dei calciatori che può partire è sicuramente Douglas Costa. Il brasiliano non è incedibile per la società bianconera e dunque, qualora arrivassero offerte degne di note, potrebbe partire. Douglas Costa ha mercato in Inghilterra. In particolare, il Manchester United ha provato a sondare il terreno per il giocatore. La notizia è stata riportata dai colleghi di Sky, che però precisano che, sulla scrivania di Andrea Agnelli non sono ancora arrivate offerte ufficiali per Douglas Costa.

Ecco invece la strategia che ha in mente il Milan per portare Milenkovic in rossonero >>