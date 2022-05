Calciomercato Juventus – Di Maria ad un passo: ecco i dettagli

Angel Di Maria si avvicina alla Juventus: nelle ultime ore si sono infatti intensificati i contatti fra la società bianconera e Jorge Mendes

Angel Di Maria è sempre più vicino alla Juventus. L'attaccante 34enne saluterà il Paris SaintGermain a giugno a parametro zero, ma resterà in Europa. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti con Jorge Mendes, andati in maniera positiva.