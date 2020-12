Calciomercato Juventus – Depay, occasione per l’attacco

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Ad Andrea Pirlo manca un attaccante che possa subentrare dalla panchina o fare il titolare con qualità. È una necessità che si protrae dall’estate e che dovrebbe essere colmata nel corso del mercato di gennaio. Come sempre la Juventus sono alla ricerca di occasioni da sfruttare, ma potrebbero anche finanziare degli acquisti con delle cessioni.

Il profilo giusto potrebbe essere Memphis Depay, attaccante del Lione classe 1994. L’olandese è in scadenza di contratto e dunque potrebbe partire per una cifra non troppo alta, sicuramente lontana dai 45 milioni che il Lione chiedeva fino a poco tempo fa. Bisogna solo fare attenzione alla concorrenza di Barcellona e Milan, entrambe interessate al giocatore.

MALDINI SU UN TOP PLAYER DEL BAYERN >>>