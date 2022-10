Calciomercato Juventus – Piace l’ex terzino del Milan Diogo Dalot | News

Sarà una vera e propria rivoluzione quella che avverrà in casa Juventus la prossima estate. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', i bianconeri dovranno intervenire sul mercato per sostituire tanti calciatori in scadenza di contratto. Tra questi ci sono Alex Sandro e Juan Cuadrado, sempre più lontani dai bianconeri. Per ovviare alle loro assenze, la Juventus potrebbe fiondarsi sull'ex terzino del Milan Diogo Dalot, ma non è il solo nome ad essere presente sul taccuino della dirigenza bianconera.