Calciomercato Juventus – Dall’Inghilterra: “Ronaldo torna allo United”

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare al Manchester United: alcune voci dall'Inghilterra hanno parlato di un possibile ritorno del portoghese

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione . E' ormai diventato virale il video dove vengono caricate le sue auto di lusso da parte di un'azienda di traslochi di Lisbona. Molti pensavano che il fuoriclasse bianconero potesse trasferirsi allo Sporting, o almeno questo è il desiderio dichiarato dalla madre Dolores Aveiro. Stando a quanto riportato dal 'Daily Star', però, l'ex campione del Real Madrid potrebbe dire addio alla squadra presieduta da Andrea Agnelli ma per tornare clamorosamente al Manchester United.

Secondo la leggenda dei 'Red Devils', Gary Pallister, Cristiano Ronaldo tornerà nella squadra che lo ha consacrato definitivamente nel calcio che conta. "Si è divertito molto all'Old Trafford e tornare qui sarebbe adatto a Cristiano, con la Juve alle prese con la qualificazione alla Champions League. Non ha avuto problemi qui la prima volta sotto la guida di Sir Alex: come si può vedere si prende ancora cura di se stesso e ha quella fame", queste le parole dell'ex calciatore a 'Compare.bet'. Il Milan in ogni caso pensa al sostituto di Calhanoglu: ecco di chi si tratta.