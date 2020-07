Calciomercato Juventus – Dall’Argentina: Dybala verso il rinnovo

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto scritto dalla stampa argentina, Paulo Dybala dovrebbe rinnovare il proprio accordo con la Juventus per altri 5 anni.

Da Torino non è filtrato nulla, ma le indiscrezioni, ci dicono che le parti siano vicine a trovare l’accordo. Dybala, che quest’anno sta disputando una grande stagione con la Juventus (per ora 39 presenze, 16 gol e 13 assist), è un valore aggiunto per il club bianconero, che di certo, non se lo lascerà sfuggire.

Per quanto riguarda il calciomercato del Milan, il nome nuovo è quello di Aleksey Miranchuk della Lokomotiv Mosca.

