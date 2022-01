Calciomercato Juventus – Dall’Argentina: “Dybala non rinnova”

Le ultime news sul calciomercato della Juventus: Paulo Dybala si sarebbe irritato per l'offerta bianconera al ribasso. E ora ne ascolta altre

Daniele Triolo

Dall'Argentina giungono 'rumors' di calciomercato allarmanti, per la Juventus, sul fronte del rinnovo del contratto di Paulo Dybala. L'attaccante, classe 1993, infatti si sarebbe irritato per la strategia scelta dalla Juventus nei suoi confronti, ovvero quella di offrirgli un prolungamento contrattuale con stipendio ribassato.

Inoltre, non avrebbe gradito, da parte della società di Corso Galileo Ferraris, il continuo rimandare per il decisivo appuntamento sulla firma. Maurizio Arrivabene, amministratore delegato bianconero, ha rinviato la questione, ancora una volta. Per febbraio le parti dovrebbero rivedersi. Ma non è detto, a questo punto, che sia così.

Come rivelato, infatti, dal giornalista César Luis Merlo di 'TyC Sports', infatti, "salvo un cambio radicale della sua situazione, Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus il contratto in scadenza il 30/06/2022". Novità, questa, che costringerebbe la Juventus a rivedere le sue strategie in attacco per il futuro.

"Il calciatore - si legge ancora sul tweet del giornalista sudamericano - è arrabbiato per il fatto che la società ha cambiato le condizioni per il suo rinnovo. Con questo scenario, ascolterà altre offerte". Dybala già da adesso potrebbe firmare per un'altra squadra e trasferircisi, poi, in estate a parametro zero. Milan, quanti parametri zero interessanti: ecco chi può piacere al Diavolo >>>