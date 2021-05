Calciomercato Juventus – Dalla Spagna: “Real Madrid su Bonucci” | News

Secondo alcune voci che provengono dalla Spagna, Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus per trasferirsi al Real Madrid

Zinedine Zidane lascerà, molto probabilmente, il Real Madrid al termine di questa stagione. I 'blancos', eliminati in semifinale di Champions League dal Chelsea e secondi in campionato alle spalle dei rivali dell'Atletico, avrebbero deciso di affidare la panchina ad un nome noto del calcio italiano. Si tratta dell'ex allenatore di Milan e Juventus Massimiliano Allegri, ai box da due anni e voglioso di tornare in scena. Secondo 'Don Balòn', quotidiano spagnolo, proprio il tecnico livornese vorrebbe portare con sé un suo pupillo. Il nome del calciatore in questione è Leonardo Bonucci, difensore dei bianconeri. Divenuto non più un elemento indispensabile per il gioco della 'vecchia signora', l'ex capitano rossonero potrebbe trasferirsi a parametro zero. Ciò è dovuto dal fatto che nel suo contratto è presente una particolare clausola che gli consentirebbe di dire addio alla Juventus a questa condizione. Ecco la nostra intervista esclusiva ad Asmir Begovic: l'ex portiere del Milan ha parlato del futuro di Donnarumma e non solo