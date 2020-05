Calciomercato Juventus – Cristiano Ronaldo proposto al Real Madrid: i dettagli

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Cristiano Ronaldo non vuole tornare alla Juventus. Non ora, almeno. Questo è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di ‘Don Balon’. Causa coronavirus, CR7 è da settimane in Portogallo vicino alla famiglia e alla madre malata, ma al momento non vuole rientrare in Italia fin quando non sarà certa la ripresa del campionato. E dunque emergono novità sul suo futuro.

La possibilità di un ritorno ai ‘Blancos’ per Cristiano Ronaldo non è da escludere. Qualche mese fa si parlava di un’esborso del Real Madrid di 60 milioni di euro, il che permetterebbe alla Juventus di non effettuare una minusvalenza in bilancio. La Juve lo avrebbe proposto al Real per 70 milioni di euro, ipotesi troppo onerosa per il Real. O meglio, una spesa non necessaria. Florentino Perez lo riprenderebbe volentieri, ma non a queste cifre. E probabilmente nemmeno per 60.

E allora attenzione che CR7 potrebbe lasciare la Juventus, sì, ma per un'altra squadra: il Manchester United. Ma anche qui l'investimento dei Red Devils non sarà particolarmente alto, non c'è assoluta intenzione di sistemare il bilancio dei bianconeri. Questi ultimi, se vorranno liberarsi del pesante ingaggio del portoghese, dovranno pur rimetterci producendo una minusvalenza in bilancio. Futuro incerto, che dalla prossima estate potrebbe avere risvolti clamorosi.