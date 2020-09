Calciomercato Juventus – Clamoroso: quasi fatta per Aouar

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Si è presentato con idee molto chiare Andrea Pirlo da allenatore della Juventus, anche sul mercato. Il tecnico bresciano ha chiesto un attaccante e un centrocampista, ma sogna in grande. Ecco perché Fabio Paratici sta provando a raggiungere Houssem Aouar. Classe 1998, francese e brevilineo. È il sogno di mezza Europa dopo l’ultima stagione, ma la Juventus lo vuole nel proprio centrocampo. Addirittura, a quanto pare, la chiusura della trattativa sarebbe vicinissima.

In Spagna sono sicuri che addirittura l’accordo sarebbe già stato raggiunto e la Vecchia Signora lo annuncerà a breve. Paratici starebbe solo aspettando la cessione di qualche pedina per poter porre le firme sui contratti. Servono plusvalenze importanti. Il costo, infatti, sarebbe di 49,5 milioni. La Juventus lo ha in pugno, deve solo cedere e poi accontenterà le richieste del Lione. Questione di tempo.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>