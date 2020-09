Calciomercato Juventus – Clamorosa idea El Shaarawy o Draxler

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus è pronta a ingaggiare il proprio nuovo centravanti. Si tratterà di Edin Dzeko, per il quale manca solo l’ufficialità. Il bosniaco arriva dalla Roma e costerà circa 10 milioni, vista l’età (1986) e il contratto in scadenza nel 2022. Salvo colpi di scena, sarà lui e non Luis Suarez il nuovo bomber bianconero. L’uruguaiano, infatti, pare destinato alla permanenza al Barcellona. Non solo attaccante: Fabio Paratici sta lavorando anche ad altri colpi in entrata.

Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati dei contatti tra la Vecchia Signora e l’entourage di Stephan El Shaarawy. L’esterno ex Milan, classe 1992, è attualmente all’SH Shenhua, ma vorrebbe tornare a giocare in Italia. Il contratto scadrà nel 2022 e il Faraoncino sarebbe l’alternativa low costa a Moise Kean, per il quale l’Everton continua a chiedere 25 milioni. Per l’italo-egiziano, invece, dovrebbero bastare 12 milioni. Soldi che potrebbero arrivare, almeno in parte, dalla cessione di Mattia De Sciglio, valutato 7,5 milioni e nel mirino del Paris Saint-Germain.

Se il club francese fosse davvero interessato, potrebbe essere messo in piedi uno scambio con Julian Draxler, tedesco classe 1993 in scadenza nel 2021 col PSG. Al cartellino di De Sciglio bisognerebbe aggiungere almeno 16,5 milioni. Una serie di operazioni, una serie di incastri possibili. Resta solo da aspettare.

