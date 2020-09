Calciomercato Juventus – Chiesa nel mirino, ecco il piano

Calciomercato Juventus: Paratici ha Chiesa nel mirino

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus lavora nell’ombra e in silenzio, ma è tra le società più attive sul mercato. Fabio Paratici ha intenzione di rinforzare ancora molto il club bianconero e gli obiettivi sono un’altra punta, un esterno e forse un centrocampista e un terzino. Prima, però, come noto, bisogna vendere. Gli ultimi giorni, però, potrebbero regalare sorprese e i bianconeri potrebbero arrivare a uno degli obiettivi più importanti.

Si tratta ovviamente di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina e obiettivo anche del Milan. Il classe 1997 è in uscita e i viola sono disposti a parlarne. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 48 milioni e la Juventus ha già studiato il piano per arrivarci. Molto semplice: cedere tutti gli esuberi e mantenere i contatti attivi per arrivare agli ultimi giorni di mercato con Chiesa possibile colpo last minute. Ovviamente, sono pronte anche le eventuali alternative.

Sempre viva l’ipotesi Stephan El Shaarawy: il classe 1992 è al momento all’SH Shenhua, ma vuole tornare in Italia ed è valutato 12 milioni, ma non è da escludere neanche il prestito. Altra ipotesi lo scambio di prestiti col Barcellona tra Douglas Costa e Ousmane Dembele. Infine, l’ultimo nome è quello di Carrasco, classe 1993 belga, di proprietà dell’Atletico Madrid e valutato 22,5 milioni. Insomma, tante ipotesi e una certezza: arriverà un rinforzo.

