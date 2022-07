Mercato Juventus, la cessione di Rugani aprirebbe a Gustavo Gomez

Daniele Rugani non ha mai convinto da giocatore della Juventus e per questo si parla di cessione. Occhio, nel caso, a Gustavo Gomez

Daniele Rugani non ha mai convinto da giocatore della Juventus e per questo motivo si è spesso parlato di cessione. Occhio, nel caso, a Gustavo Gomez. Un difensore che al Milan ha faticato e non poco, ma che ora (tornato al Palmeiras) si è saputo rialzare, ergendosi di recente come uno dei giocatori più importanti del Brasileirao.