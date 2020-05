Calciomercato Juventus – C’è Milik per il dopo Higuain

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come scritto dai colleghi di SportMediaset, la Juventus sta preparando per la prossima stagione il dopo Gonzalo Higuain. Il favorito numero 1 per arrivare in bianconero al posto dell’argentino è Arkadiusz Milik del Napoli.

Milik, che ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Napoli, non rinnoverà il proprio accordo con il club partenopeo, e rispetto a Higuain (che ha uno stipendio di 7,5 milioni l’anno), ha un enorme vantaggio in quanto guadagna meno di 2 milioni a stagione. La strada sembra ormai tracciata, e Milik, proprio come fece Higuain, lascerà il Napoli per accasarsi alla Juventus.

Milik, era un obiettivo del Milan, così come lo è stato Patrik Schick la scorsa estate. Ora Schick è considerato un esubero alla Roma. Per non perderti nulla al riguardo, clicca qui >>

