Calciomercato Juventus – Bellerin si avvicina: le ultime

Possibilità Bellerin per la Juventus

La Juventus è molto delusa dall’andamento di questa stagione e quindi sta già studiando come migliorare le cose nel prossimo calciomercato. I bianconeri guardano con attenzione alle varie occasioni. Attenzione anche ai movimenti da terra inglese, dove diversi esterni di difesa, reparto in cui i bianconeri peccano, potrebbero muoversi. Uno di questi è Hector Bellerin, laterale spagnolo classe 1995 dell’Arsenal. Da anni gioca nei Gunners, ma ora il momento dell’addio sembra arrivato.

Già la scorsa estate, a quanto pare, Bellerin voleva lasciare l'Arsenal. Il tecnico lo ha convinto a rimanere almeno un altro anno, ma le cose non sono cambiate nel corso di questi mesi. A lui erano interessanti soprattutto Paris Saint-Germain e Barcellona, ma entrambi i club sembra lo abbiano mollato. Così, la Juventus potrebbe inserirsi. Il prezzo non è bassissimo, si parla di circa 28 milioni, ma i bianconeri sono pronti a investire su di lui.