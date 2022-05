Calciomercato Juventus – Arrivabene: “Non abbiamo parlato di Pogba”

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato di calciomercato e in particolare di Paul Pogba

Maurizio Arrivabene , amministratore delegato della Juventus, ha parlato di calciomercato e in particolare di Paul Pogba . Nella giornata di oggi, infatti, la dirigenza bianconera ha incontrato l'entourage del francese ma, a suo dire, il francese non è stato argomento dei colloqui tra le parti. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport'.

Su Pogba: “Chiariamo una cosa. Pogba è del Manchester United. Rispetto per lui e la sua squadra. Detto ciò, i procuratori di Pogba sono anche quelli di Kean e Pellegrini, normalmente ci si incontra. Il soggetto non era per niente Pogba”.