Calciomercato Juventus – Aouar si avvicina: le ultime

La Juventus insegue Aouar sul calciomercato ormai da tempo. La prossima estate potrebbe essere quella giusta per il trasferimento.

Il calciomercato si avvicina, ma per ora la Juventus si concentra sull'ultima giornata di campionato. I bianconeri devono ottenere necessariamente tre punti e sperare nel passo falso di una tra Napoli e Milan per ottenere la qualificazione in Champions League. Una qualificazione che potrebbe essere fondamentale anche proprio per il mercato. Il reparto che va necessariamente rinforzato è senza dubbi il centrocampo, che da anni è ormai peggiorato. Il nome che da tempo la Juventus sta inseguendo è quello di Houssem Aouar , francese del Lione . Che apre al trasferimento.

Il classe 1998 ha stregato la società bianconera già lo scorso anno, ma nelle ultime sessioni non c'erano state le condizioni per il trasferimento. Ora, però, Aouar sembra pronto a trasferirsi. Ecco le sue parole, infatti: "La prossima sarà la mia ultima partita a Lione, può essere, come può essere di no. Non voglio farmi questo tipo di domande prima di un gara importante e non penso al fatto che questa può essere la mia ultima partita qua. Non è stato facile tornare in forma dopo il Covid-19. È stata una stagione piuttosto complicata". Il prezzo non è certamente popolare: 50 milioni la richiesta del club francese.