Calciomercato Juventus – Allegri vorrebbe due bianconeri alla Roma

Il futuro di Paulo Fonseca è in bilico sulla panchina della Roma e al suo posto sembra pronto ad arrivare Massimiliano Allegri, che era in un albergo insieme ai dirigenti giallorossi. Nel caso in cui Allegri davvero diventasse il nuovo allenatore capitolino, potrebbe chiedere sul mercato alcuni rinforzi, pescando dalla sua ex squadra, la Juventus. Il primo potrebbe essere Sami Khedira, che a fine stagione sarà libero a parametro zero. Il tedesco è un classe 1987 ed è un pupillo di Allegri. Poi c’è anche la possibilità Federico Bernardeschi, esterno classe 1994 per cui i bianconeri chiedono circa 20 milioni.

Attenzione però, perché la situazione di Lorenzo Pellegrini è sempre rischiosa. Il centrocampista classe 1996 ha una clausola rescissoria da 30 milioni e la Juventus sarebbe pronta a pagarla. In tal caso potrebbe pagare solo 10 milioni più Bernardeschi alla Roma, che comunque vorrebbe rinnovargli il contratto eliminando la clausola.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>