Calciomercato Juventus – Allegri torna e cambia tutto: le ultime

Il calciomercato della Juventus parte dall'allenatore. Allegri potrebbe tornare e cambiare tutti gli scenari. Ecco i dettagli.

Stefano Bressi

Il calciomercato della Juventus sarà basato in primis sulla scelta dell'allenatore. Il futuro di Andrea Pirlo è tutt'altro che roseo: i bianconeri stanno faticando e rischiano di non andare in Champions League. In tal caso, ovviamente, Pirlo non sarebbe confermato. È l'obiettivo minimo da raggiungere per la formazione nove volte Campione d'Italia. E anche dovesse essere raggiunto, non è da escludere un cambiamento in panchina.

Il primo nome per sostituire Pirlo, riporta la Gazzetta dello Sport, è clamorosamente quello di Massimiliano Allegri. Per il livornese sarebbe un ritorno a due anni di distanza. Con lui, potrebbe iniziare una piccola rivoluzione di cui si è parlato tante volte. Il destino di molti giocatori potrebbe cambiare improvvisamente: chi era destinato all'addio potrebbe restare e viceversa.

Il futuro di Cristiano Ronaldo è in bilico. Il portoghese classe 1995 potrebbe lasciare nel caso in cui non arrivi il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Per lui, però, anche con Allegri le cose non dovrebbero cambiare. Il tecnico livornese non si dispererebbe in caso di addio. Con un'offerta da 50 milioni, così, CR7 potrebbe partire. A rimanere, invece, sarebbe Paulo Dybala. L'argentino classe 1993 ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe a sorpresa rinnovare. Allegri vorrebbe costruire la squadra intorno a lui. Al suo fianco, potrebbe anche essere confermato Alvaro Morata. Lo spagnolo classe 1992 è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid: riscatto fissato a 45 milioni o rinnovo del prestito a 10 milioni con riscatto successivo a 35 milioni. Altrimenti, potrebbe tornare Moise Kean. Il classe 2000 del Paris Saint-Germain è ora valutato 35 milioni. Quindi un'investimento in attacco andrà fatto.

Inoltre, potrebbe cambiare anche il futuro di Giorgio Chiellini. Il difensore classe 1984 ha il contratto in scadenza a giugno e, finora, non ha ricevuto proposte di rinnovo. Così, sta valutando offerte dalla MLS. L'addio sembra ormai scontato a fine stagione, ma se tornasse Allegri potrebbe cambiare tutto: il rinnovo non sarebbe più da escludere. Intanto il Milan sgomita con squadre di Premier League per un difensore >>>