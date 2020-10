Calciomercato Juventus – A breve nuovi contatti per il rinnovo di Dybala

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Una volta che questa sessione di mercato sarà chiusa, in casa Juventus, riprenderanno i contatti fra il club e Paulo Dybala per il rinnovo del fantasista argentino.

A riportare la notizia sono i colleghi della Gazzetta dello Sport, che spiegano come la società in questo momento sia concentrata sul chiudere al meglio questo calciomercato. Per i rinnovi, se ne parlerà a partire da martedì 6 ottobre. Dybala, il cui contratto con il club di Torino scade nel 2022, attualmente guadagna 7,5 milioni a stagioni, pare abbia mandato segnali al club di volere un ingaggio superiore al 10 milioni per il prossimo contratto. Le parti tratteranno e cercheranno di accordarsi, ma prima, bisogna far sì che l’attuale rosa della Juventus si completi. Fabio Paratici e i suoi collaboratori sono al lavoro.

