Calciomercato Juve – Contattato l’agente di Muriel: ecco i dettagli

La Juventus si muove sul fronte calciomercato e tenta l'affondo per Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta valutato circa 15-20 milioni.

Non soltanto il Milan , ma anche le altre big del nostro campionato iniziano a fare sul serio per quanto riguarda il calciomercato.

Muriel è visto dalla dirigenza bianconera come il perfetto sostituto di Alvaro Morata , che dovrebbe tornare all' Atletico Madrid .

La Juventus spinge per averlo in prestito con diritto di riscatto, vista la richiesta di 15-20 milioni da parte del club bergamasco, magari facendo leva sulla presenza nello spogliatoio di un altro colombiano come Juan Cuadrado.