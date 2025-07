Calciomercato, Jashari vuole solo il Milan: c'è una sensazione ...

Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, vorrebbe trasferirsi al Milan in questa finestra di calciomercato. Per ora, però, nulla di fatto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare Ardon Jashari , classe 2002 , centrocampista svizzero di origini macedoni dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato .

Calciomercato Milan, Jashari salterà anche Mechelen-Bruges

Oggi il giocatore tornerà in Belgio dopo aver passato un paio di giorni in Macedonia del Nord per il matrimonio del fratello. L'allenatore del Bruges, Nicky Hayen, però, per il 'CorSport' sembra essersi arreso alla possibilità di convocarlo per la trasferta in casa del Mechelen, seconda giornata della Jupiler Pro League belga.