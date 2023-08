Calciomercato Inter – Attaccante, niente extra budget da Zhang

Secondo quanto riportato da Tuttosport sarà difficile raggiungere un profilo simile per tali motivazioni: "I meneghini sono in una situazione molto scomoda e l'esordio in campionato si avvicina. Le squadre contattate dai nerazzurri ormai sanno la necessità di acquistare un centravanti e quindi non concedono sconti o formule favorevoli, basti pensare all'Atletico Madrid che per Alvaro Morata continua a chiedere 20,5 milioni in un'unica tranche. Per il tecnico piacentino è tutto fuorché una circostanza positiva".