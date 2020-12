Calciomercato Inter – Zappa, da avversario a obiettivo con rimpianto

CALCIOMERCATO INTER – Nonostante la sconfitta, il Cagliari di Eusebio Di Francesco anche oggi nella gara con l’Inter ha dimostrato di poter dare fastidio e fare una buona stagione. La filosofia del tecnico ex Roma non è cambiata: bel gioco e fiducia ai giovani. Tra i giovani dei rossoblù c’è anche Gabriele Zappa, esterno destro classe 1999, in grado di giocare a tutta fascia. Quest’anno ha già fornito tre assist con i suoi cross.

Zappa è un ex Inter, ma oggi ha giocato da avversario. Un piccolo rimpianto per la formazione nerazzurra, che non ha creduto in lui e l’ha ceduto forse con troppa fretta al Pescara per soli 3 milioni, senza neanche esercitare il diritto di controriscatto fissato a 3,5 milioni. Lo stesso prezzo che ha speso il Cagliari per acquistarlo poi. Non ci ha creduto l’Inter, che ora però potrebbe tornare su di lui, anche se con ogni probabilità dovrà pagarlo molto di più. Nel 3-5-2 di Antonio Conte sarebbe davvero perfetto sulla fascia destra. I nerazzurri ci pensano.

