Calciomercato Inter – Vidal in uscita, ecco chi lo vuole

L’Inter deve vendere nel prossimo calciomercato è uno dei primi giocatori in uscita è Vidal, che piace molto al Marsiglia. Ecco le ultime.

Nel prossimo calciomercato l’Inter dovrà cedere alcuni giocatori e Arturo Vidal potrebbe essere il primo a lasciare il club nerazzurro al termine del campionato. Secondo quanto scrive France Football, infatti, il cileno sarebbe molto vicino all'Olympique Marsiglia. Ci sarebbero già stati contatti con Jorge Sampaoli, allenatore del club francese, conosciuto dai tempi della panchina del Cile. L'Inter vorrebbe almeno 6 milioni per il classe 1987 cileno, ma sarebbe addirittura disposta a lasciar partire a zero Vidal, pur di risparmiare così uno stipendio comunque molto pesante, da circa 10 milioni lordi all’anno, come quello del centrocampista. Intanto il Milan rimette gli occhi su un vecchio pallino come terzino >>>