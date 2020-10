Calciomercato Inter – Ufficiale: preso l’ex rossonero Darmian

Calciomercato Inter: preso Darmian dal Parma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – È ufficiale da pochi minuti il trasferimento di Matteo Darmian, classe 1989, dal Parma all’Inter.

Questa la nota diramata dal club di Via della Liberazione sul proprio sito web: “Matteo Darmianè ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo“.

Darmian, che ha giocato anche in Inghilterra per il Manchester United, è cresciuto nelle giovanili del Milan. Con il club rossonero, oltretutto, il difensore di Legnano ha debuttato in Serie A: avvenne il 19 maggio 2007, a San Siro, in occasione di Milan-Udinese 2-3, quando subentrò a Giuseppe Favalli al 67′.

Darmian, con il Milan, ha totalizzato 6 presenze. Ora ritroverà la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio sull’altra sponda dei Navigli. Secondo quanto riferito da ‘Calcio & Finanza‘, in nerazzurro Darmian percepirà 2 milioni di euro netti a stagione per due anni. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>