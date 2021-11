Calciomercato Inter – UFFICIALE: Barella ha rinnovato fino al 2026

Le ultime sul calciomercato dell'Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato il rinnovo di Nicolò Barella, che ha firmato fino al 2026

Un giocatore per il presente e per il futuro. Nicolò Barella è indubbiamente uno dei pilastri dell'Inter campione d'Italia in carica. Per questo motivo il club non ci ha pensato due volte a prolungare il rapporto con il classe 1997, trovando l'accordo fino al 2026. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella: il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026".