Calciomercato Inter – Lukaku vicino ai nerazzurri: la nuova offerta

L' Inter prova a completare il proprio reparto offensivo e l'obiettivo primario è ovviamente Romelu Lukaku. Il belga è tornato al Chelsea dopo il termine del prestito, ma la volontà del calciatore è quella di militare ancora nei nerazzurri. La chiave per arrivare al classe '93 è la probabile cessione del portiere camerunense André Onana, che sembra ormai promesso sposo del Manchester United. Come riporta The Times, prestigioso quotidiano inglese, i Blues sono pronti ad accettare la nuova offerta del Biscione di 30 milioni+bonus, che complessivamente raggiungerebbe i 40 milioni.

Calciomercato Inter - Lukaku ad un passo: l'importanza del belga

Lukaku adesso sembra davvero vicino ai nerazzurri. L'Inter è consapevole che è un attaccante di fondamentale importanza e che grazie al suo strapotere fisico può dominare ancora la Serie A. Nella scorsa stagione il belga, a causa dei numerosi infortuni, non ha soddisfatto del tutto le aspettative e i nerazzurri hanno accusato la sua mancanza per quasi tutta la prima parte del campionato. Nel girone di ritorno invece è tornato in grande forma e in alcune gare è sembrato immarcabile. Per tale motivazione la squadra diretta da Simone Inzaghi sta cercando di acquistarlo a titolo definitivo e di riportarlo ad Appiano Gentile.